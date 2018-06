XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,9 Milliarden Euro (Stand: April 2018).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de. (28.06.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe.AURELIUS befinde sich seit der Dividendenzahlung Mitte Mai auf dem absteigenden Ast. Trotz Reduzierung des Short-Engagements einiger großer Leerverkäufer komme das Wertpapier auf keinen grünen Zweig.Schon Anfang Juni habe der bisher größte engagierte Leerverkäufer OCH-ZIFF Management Europe Limited seine Short-Positionen um fast die Hälfte reduziert. Zwei Wochen später sei der Shortseller Highbridge Capital Management gefolgt, der seine Position von knapp 0,96% komplett glattgestellt und sich somit komplett zurückgezogen habe. BNP Paribas ziehe heute mit einer Reduzierung der Position von 0,74% auf 0,59% ebenfalls nach.Das Unternehmen habe letztlich die Expansion der Tochtergesellschaft GHOTEL vermeldet. Sie eröffne zwei weitere Hotels als Franchisenehmer für die Accor-Gruppe (Ibis, Novotel und Co.), und stelle weitere Hotelprojekte in Aussicht. Ferner habe eine andere Tochtergesellschaft namens Conaxess Trade den Vertrieb für drei nordische Länder für Spreads, einem ehemaligen Geschäftsbereich von Unilever, übernommen. Deutlich größere Impulse könnten weitere Unternehmenskäufe und -verkäufe liefern, sie seien jedoch in der letzten Zeit ausgeblieben.Für die Aktie gehe es seit der Dividendenzahlung Mitte Mai ordentlich nach unten - rund 24% habe sie seither verloren. Das einstige Allzeithoch von 67,80 Euro vor der Shortattacke der amerikanischen Hedgefonds-Gesellschaft Gotham City im letzten Jahr rücke somit wieder in weite Ferne. Stürze das Wertpapier weiter unter die wichtige Unterstützungslinie bei 50,00 Euro, seien weitere Abschläge möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AURELIUS-Aktie: