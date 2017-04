ISIN AURELIUS-Aktie:

DE000A0JK2A8



WKN AURELIUS-Aktie:

A0JK2A



Ticker-Symbol AURELIUS-Aktie:

AR4



Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 24 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de (25.04.2017/ac/a/nw)

Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von Analyst Tim Dawson von der Baader Bank:Tim Dawson, Analyst der Baader Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach der Ankündigung eines Beteiligungsverkaufs und einer Dividendenerhöhung weiterhin zum Kauf der Aktie der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4).Der Verkauf zeige, dass die Vorwürfe des US-Hedgefonds Gotham City nicht richtig seien, so der Analyst in einer heute veröffenzlichten Studie. Der Aktienkurs der Grünwalder Beteiligungsgesellschaft sei zuletzt nach Vorwürfen von Gotham hinsichtlich der Bilanzierungspraxis in den Keller gerauscht. Börsianer hätten dahinter den Angriff eines Leerverkäufers gewittert.Tim Dawson, Analyst der Baader Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die AURELIUS-Aktie mit einem Kursziel von 60,90 Euro bestätigt. (Analyse vom 24.04.2017)Börsenplätze AURELIUS-Aktie:42,305 EUR +5,50% (24.04.2017, 17:36)Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:46,999 EUR +9,20% (25.04.2017, 08:52)