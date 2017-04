ISIN AURELIUS-Aktie:

Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 2 Milliarden Euro (Stand Februar 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. (21.04.2017/ac/a/nw)

Münster (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe.Die Münchener Beteiligungsgesellschaft habe die Vorwürfe des Hedgefonds Gotham City ausreichend kommentiert und im Wesentlichen plausibel widerlegt. Dennoch befinde sich die AURELIUS-Aktie auf dem Weg zurück zum Tief. Das habe mit dem Geschäftsmodell der AURELIUS AG zu tun und dem erfolgreich beschädigten Vertrauen.Das Unternehmen werde Zeit und Erfolge brauchen, um diesen Vertrauensverlust wettzumachen. Sofern das Kerngeschäft von den Kursturbulenzen nicht negativ beeinträchtigt werde, könnten erfolgreiche Transaktionen nun allerdings wieder einen substanziellen Hebel auf den Marktwert der AURELIUS AG ausüben. Denn aktuell liege die Kapitalisierung nur noch bei 1,2 Mrd. Euro und damit deutlich unter dem Net Asset Value von 1,42 Mrd. Euro. Trotz des kurzfristig negativen Trends und der hohen Volatilität hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis in Relation zu Anfang März damit eigentlich deutlich verbessert, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2017)