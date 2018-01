Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Einzelhandelsumsätze zogen um 1,2% M/M so deutlich wie seit vier Jahren nicht mehr an erreicht, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum AUD (Australischer Dollar)/USD ( ISIN XC000A0E4TC6 WKN A0E4TC ).Die anhaltende Verbesserung der Arbeitsmarktlage sowie die grundsätzlich niedrigen Zinsen hätten zuletzt das generelle Bild für den privaten Konsum aufgehellt, wenngleich das Risiko aus der hohen Immobilienverschuldung der Haushalte bestehen bleibe. Die erfreulichen australischen Konjunkturdaten, wie auch die Erwartungen eines globalen Inflationsanstiegs, hätten dem Australischen Dollar zu dem Sprung über 0,7950 USD verholfen, da der Druck auf die RBA etwas zugenommen habe. (17.01.2018/ac/a/m)