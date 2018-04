Hannover (www.aktiencheck.de) - Die australische Notenbank hat auch jüngst von Anpassungen des Leitzinsniveaus abgesehen, so die Analysten der NORD LB.



Damit habe der Devisenmarkt gerechnet. Die Zentralbank sehe mögliche dämpfende Effekte der steigenden US-Zinsen auch in Australien. Zudem mache man sich gewisse Sorgen bezüglich der Handelspolitik in Washington. Diese Kommentare aus der Notenbank seien wohl als leicht "dovish" zu bewerten. In der Summe könnten die aktuellen Anmerkungen des Zentralbankchefs Philip Lowe schon ein leichter Belastungsfaktor für die die australische Währung sein. Man dürfe diese Worte zunächst aber wohl auch nicht überinterpretieren. (04.04.2018/ac/a/m)





