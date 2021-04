Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

25,655 EUR +0,49% (29.04.2021, 12:56)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

30,96 USD +0,62% (28.04.2021, 22:10)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (29.04.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).Der Umsatz sei in Q1/2021 dank deutlich gestiegener Erlöse mit Endgeräten im Mobilfunkgeschäft sowie eines Umsatzanstiegs bei WarnerMedia überraschend um 2,7% auf 43,5 (Vj.: 42,8; Analystenschätzung: 42,4; Marktkonsens: 42,7) Mrd. USD geklettert. Auch die Ergebniskennzahlen hätten über den Erwartungen gelegen (bspw. Nettoergebnis: +63,8% auf 7,50 (Vj.: 4,58; Analystenschätzung: 3,62; Marktkonsens: 4,12) Mrd. USD; hierbei positiver Sondereffekt von 2,8 Mrd. USD). Des Weiteren habe AT&T - im Gegensatz zum Konkurrenten Verizon - in Q1 einen erneut starken Zuwachs bei den Mobilfunkvertragskunden verzeichnet. Der Ausblick für 2021 sei bestätigt worden.Jost habe u.a. seine Prognose für das berichtete EPS in 2021 auf 2,88 (alt: 2,18) USD erhöht und für das bereinigte EPS unverändert bei 3,20 USD gelassen. Auch seine EPS-Prognose für 2021 (berichtet) habe der Analyst auf 2,60 (alt: 2,35) USD angehoben bzw. auf bereinigter Basis auf 3,20 (alt: 3,30) USD gesenkt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 2,10 USD/Aktie) <10% bewertet Markus Jost, Analyst von Independent Research, die AT&T-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde von 29 USD auf 31 USD erhöht. (Analyse vom 29.04.2021)Börsenplätze AT&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:25,625 EUR -0,14% (29.04.2021, 12:10)