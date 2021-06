Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (02.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).Gut drei Jahre nach der Übernahme von Time Warner für 85 Mrd. USD gebe AT&T seine kostspieligen Ambitionen, Netz und Inhalte aus einer Hand anzubieten bzw. im Streaming-Geschäft den Branchengrößen Netflix, Amazon etc. Konkurrenz zu machen, wieder auf. Die Tochter Warner Media, zu der neben dem Bezahlsender HBO auch der Nachrichtensender CNN sowie das Filmstudio Warner Bros. Zählen würden, solle ausgegliedert werden und gehe mit dem Wettbewerber Discovery zusammen. Mit dem Ausstieg (Transaktionsabschluss bis Mitte 2022 erwartet) erhalte AT&T rund 43 Mrd. USD in einer Kombination von Barmitteln und Schuldtiteln. Zudem würden die AT&T-Aktionäre einen Anteil von 71% an der neuen Gesellschaft aus Discovery und Warner Media erhalten.Mit der Transaktion wolle AT&T auch seine hohe Verschuldung senken. Hierfür habe AT&T bereits im ersten Quartal die Satelliten-TV-Tochter DirecTV abgespalten und 30% an den Private-Equity-Investor TPG für 9 Mrd. USD verkauft. Der zugrunde gelegte Wert von 30 Mrd. USD liege dabei ebenfalls deutlich unter dem Kaufpreis von 49 Mrd. USD, den AT&T 2015 habe bezahlen müssen. Den Ausstieg aus dem Streaming- und Inhalte-Geschäft halte der Analyst für sinnvoll, da Warner Media die Erwartungen, insbesondere beim Streaming, nicht habe erfüllen können. Er habe seine EPS-Prognosen moderat reduziert (2021e: 2,82 (alt: 2,88) USD; 2022e: 2,51 (alt: 2,60) USD).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 2,10 USD je Aktie) unter 10% bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die AT&T-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 31,00 auf 30,00 USD gesenkt. (Analyse vom 02.06.2021)Börsenplätze AT&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:23,98 EUR +0,25% (02.06.2021, 09:39)