Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

34,105 EUR -0,07% (17.10.2019, 12:24)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

37,79 USD -0,29% (16.10.2019, 22:02)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (17.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AT&T: Der aktivistische Investor Paul Singer sorgt für Aufruhr - AktienanalyseWo der Investor Paul Singer mit seinem Hedgefonds Elliott einsteigt, bleibt meist kein Stein mehr auf dem anderen. Denn er sichert sich nicht nur Anteile eines Unternehmens, sondern versucht auch, Einfluss auf das Management zu nehmen und den Entwicklungsprozess mitzubestimmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Meist gehe es darum, einzelne Konzernteile abzuspalten oder Fusionen voranzutreiben, um den Aktienkurs nach oben zu treiben, um dann mit hohen Gewinnen auszusteigen. Ziele seien vor allem unterbewertete und schwach geführte Unternehmen.Das jüngste US-Engagement Singers betreffe die Telekommunikationsgesellschaft AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T). Elliott habe eine Beteiligung im Wert von rund 3,2 Mrd. Dollar an dem Konzern offen gelegt und in einem Brief an die Unternehmensführung weitreichende Maßnahmen gefordert, um die Rendite für die Aktionäre zu erhöhen. Dabei dränge der Investor unter anderem auf eine Überprüfung des Beteiligungsportfolios und Kostensenkungen. Singer mutmaße, dass der Aktienwert unter Berücksichtigung der geforderten Maßnahmen bis Ende 2021 auf mehr als 60 Dollar pro Aktie steigen könnte. Aktuell steht der Titel bei 37,79 Dollar, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 41/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:34,11 EUR -0,45% (17.10.2019, 12:31)