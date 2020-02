Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

34,92 EUR -0,26% (07.02.2020, 11:52)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

38,44 USD +1,67% (06.02.2020, 22:04)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (07.02.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) von 40 USD auf 41 USD.Während der Umsatz in Q4/2019 (untestiert) wie erwartet um 2,4% y/y zurückgegangenen sei, habe der Nettogewinn u.a. auch wegen einer Wertberichtigung einen überraschenden Einbruch um 50,8% y/y verzeichnet. Auf bereinigter Basis habe AT&T aber im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Zielsetzungen für 2020, die bereits Anfang November 2019 im Rahmen der mittelfristigen Zielsetzungen vorgelegt worden seien, seien bestätigt worden. Zudem würden auch die Zielsetzungen bis 2022 unverändert bleiben.Darüber hinaus wolle der Konzern im Mai den eigenen Streaming-Dienst HBO Max starten, um dem TV-Kundenschwund entgegenzuwirken. Jedoch sei der Preis mit 15 USD im Monat im Vergleich zu anderen Anbietern, die bei etwa 10 USD liegen würden, nach Erachten des Analysten recht teuer. Bezüglich der Umsatz-, Gewinn- (bereinigt) und Kundenentwicklung sehe Jost bei AT&T bis 2022 wenig bis gar keine Wachstumsdynamik.Bei unveränderten EPS-Prognosen bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die AT&T-Aktie. (Analyse vom 07.02.2020)Börsenplätze AT&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:34,935 EUR 0,00% (07.02.2020, 11:37)