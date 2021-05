Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

24,60 EUR +1,51% (21.05.2021, 16:34)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

30,095 USD +1,54% (21.05.2021, 16:20)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe eine Merger-Ankündigung von der AT&T-Sparte WarnerMedia und Discovery gegeben. Zunächst habe es gut ausgesehen. Dann habe sich jedoch herausgestellt, dass AT&T die Fusion nutzen werde, um die Dividende massiv zu kürzen. Das habe viele geärgert. Die AT&T-Aktie ist somit zuletzt deutlich unter Druck geraten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:24,705 EUR +2,13% (21.05.2021, 16:18)