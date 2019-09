Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (11.09.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) von 34 Euro auf 38 Euro.Der aktivistische Hedgefonds Elliott habe am Montag (09.09.) offen gelegt, eine Beteiligung im Wert von rund 3,2 Mrd. USD an AT&T (entspreche Anteil von knapp 1,2%) erworben zu haben und sogleich in einem Brief an die Unternehmensführung weitreichende Maßnahmen gefordert, um die Rendite für die Aktionäre zu erhöhen. Elliott mutmaße, dass der Aktienwert unter Berücksichtigung der geforderten Maßnahmen bis Ende 2021 auf mehr als 60 USD pro Aktie steigen könnte (entspreche Kursanstieg von 60%). Bei den Maßnahmen handle es sich zum einen um Abspaltungen wie z.B. des Satellitenfernsehanbieters DirecTV, des mexikanischen Mobilfunkgeschäfts oder Teile des Festnetzgeschäfts. Zum anderen seien laut eigenen Angaben Einsparungsmöglichkeiten von über 10 Mrd. USD identifiziert worden.Darüber hinaus habe Elliott die zahlreichen Großakquisitionen kritisiert. Insgesamt sollte sich laut Meinung von Elliott AT&T nur auf das Mobilfunkgeschäft fokussieren. Dies halte Jost aber für zu kurzsichtig gedacht, auch wenn er die Großakquisitionen nach wie vor für überteuert bzw. zu riskant halte. Der Einstieg von Elliott sollte aber zu mehr (u.E. notwendiger) Kostendisziplin bei AT&T führen und den Konzern von weiteren überteuerten Übernahmen, welche die bereits viel zu hohe Verschuldung nur noch weiter erhöhen würden, abhalten.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die AT&T-Aktie. (Analyse vom 11.09.2019)Börsenplätze AT&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:34,325 EUR +1,00% (11.09.2019, 11:27)