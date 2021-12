Börsenplätze AT&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:

20,89 EUR +6,32% (16.12.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

20,92 EUR +6,58% (16.12.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

23,71 USD +6,95% (16.12.2021, 22:10)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (16.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.Am Donnerstag drehe die AT&T-Aktie ordentlich auf. Grund dafür sei ein positiver Analystenkommentar der US-Investmentbank Morgan Stanley. Zusätzlich habe der Telekommunikationsriese die Fakten zur nächsten Dividendenzahlung im Februar 2022 bekannt gegeben.Morgan Stanley habe die AT&T-Aktie am Donnerstag von "equl-weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 32 USD erhöht. Darüber hinaus habe AT&T heute die Details für die nächste vierteljährliche Dividendenzahlung veröffentlicht. Das Unternehmen schütte je Aktie 0,52 USD aus. Zahltag sei dabei der 01.02.2022. Wichtig: Um einen Anspruch auf die Dividende erheben zu können, müssten die Papiere spätestens am 10.01.2022 im Depot eingebucht sein.An der Börse hätten die Investoren erfreut über die guten Nachrichten reagiert: Die AT&T-Aktie sei um rund 7% auf 23,73 USD gestiegen und verzeichne damit den größten Kurssprung seit April 2020. Am Vortag sei das Papier noch mit einem Minus von 0,5% auf 22,17 USD aus dem Handel gegangen und habe damit gegenüber dem April-Hoch bei 33,88 USD rund 35% an Wert verloren.Mit der Abspaltung von WarnerMedia reagiere das Unternehmen auf die Kritik der Anleger an dem teuren Engagement im Unterhaltungssektor und dürfte sich zukünftig wieder auf sein Kerngeschäft fokussieren. Derzeit stehe die AT&T-Aktie nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: AT&T.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link