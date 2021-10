Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

21,665 EUR +0,25% (28.10.2021, 10:51)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

25,06 USD -1,22% (27.10.2021)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (28.10.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).Der Umsatz sei im dritten Quartal 2021 um 5,7% auf 39,9 (Vj.: 42,3; Analysten-Prognose: 42,8; Marktkonsens: 40,5) Mrd. USD gesunken. Ursächlich für den Rückgang seien die Trennung vom US-Videogeschäft sowie niedrigere Umsätze mit Geschäftskunden gewesen. Ohne Berücksichtigung des Videogeschäfts wäre der Konzernumsatz in Q3 um 4,7% auf 38,1 (Vj.: 36,4) Mrd. USD gestiegen. Die Ergebnisentwicklung, die von zahlreichen Sondereffekten beeinflusst gewesen sei, sei gemischt ausgefallen. So sei das operative Ergebnis um 15,9% auf 7,11 (Vj.: 6,13; Analysten-Prognose: 7,70; Marktkonsens: 7,62) Mrd. USD gestiegen, womit die Erwartungen aber verfehlt worden seien. Das berichtete Konzern-Nettoergebnis habe infolge zahlreicher Sondereffekte hingegen einen überraschenden Sprung auf 5,87 (Vj.: 2,76; Analysten-Prognose: 4,46; Marktkonsens: 4,42) Mrd. USD verzeichnet.Auch die Kundenentwicklung sei erfreulich ausgefallen. Für 2021 gehe AT&T nun von einem Wachstum des bereinigten EPS am oberen Ende der Zielspanne eines Wachstums im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatzes aus. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen für 2021e angehoben (u.a. berichtet: 2,62 (alt: 2,44) USD). Seine EPS-Prognose (berichtet) für 2022 habe er ebenfalls angehoben (2,69 (alt: 2,58) USD).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 2,14 USD je Aktie) unter 10% bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die AT&T-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 28,00 auf 25,50 USD reduziert. (Analyse vom 28.10.2021)Börsenplätze AT&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:21,69 EUR -0,28% (28.10.2021, 10:33)