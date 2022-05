Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (09.05.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) weiterhin zu kaufen.Die Zahlen für das erste Quartal 2022 hätten in etwa den Erwartungen entsprochen, wobei vor allem die Mobilfunksparte ein durchaus positives Momentum bei der Kundenakquise vorweisen könne. Aber auch im Privatkunden-Festnetzsegment sei die Breitbandnachfrage anhaltend hoch, wodurch die Rückgänge im Geschäftskunden-Festnetzsegment zumindest teilweise hätten kompensiert werden können.Insgesamt habe der Konzern bereits im letzten Jahr begonnen sich komplett neu aufzustellen und sich von einem schwerfälligen Telekommunikations- und Medienkonglomerat in ein schlankeres Unternehmen zu verwandeln. Mit 08. April sei nun auch WarnerMedia ausgegliedert worden, wodurch sich AT&T wieder als ein reines Telekommunikationsunternehmen mit Abonnementgeschäften, die wiederkehrende Einnahmen generieren würden, und ohne zyklisches Medienengagement darstelle. Mit dem Restrukturierungsprozess sei aber auch eine Dividendenkürzung einhergegangen, was wohl dem einen oder anderen Dividendenjäger sauer aufstoßen dürfte. Allerdings erscheine die Dividendenrendite - basierend auf dem aktuellen Kursniveau - in Höhe von 5,5% durchaus attraktiv, wobei die Payout-Ratio mit ca. 40% auch langfristig beibehalten werden solle.Aktuell erscheine AT&T gut positioniert, um Schulden abzubauen, gleichzeitig eine attraktive Dividende zu zahlen und in sein Geschäft (vor allem in den 5G-Bereich sowie Ausbau des Glasfasernetzes) zu investieren. An dieser Stelle müsse man aber auch sagen, dass vor allem Letzteres überaus wichtig sei: Aufgrund der hohen Saturierung wachse der Mobilfunkmarkt nicht mehr sonderlich schnell und abgesehen von der Nachfrage nach Breitband-Internet sei auch das Festnetzsegment tendenziell rückläufig, weshalb die punktuelle Nachfrage gegenüber der Konkurrenz zeitnah eingefangen werden sollte. Und hier profitiere AT&T von der nun größeren finanziellen Flexibilität.Unter dem Strich sehe der Analyst AT&T ganz klar als eine Value-Aktie, die sich nun wieder auf das Kerngeschäft (Telekom und Netzwerk) fokussiere und zum aktuellen Bewertungsniveau relativ günstig erscheine. Allerdings sei die günstige Bewertung vor allem auch auf die erwarteten unterdurchschnittlichen Wachstumsraten zurückzuführen, weshalb er auch sein Kursziel auf USD 21 reduziere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.