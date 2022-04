Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AT&T-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

17,392 EUR -21,64% (11.04.2022, 15:16)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

24,14 USD +1,73% (08.04.2022, 22:02)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

SOBA



NYSE-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (11.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Telekommunikationskonzerns AT&T notiere am Montag über 20 Prozent im Minus. Grund zur Sorge bereite das allerdings nicht, da der Abschlag mit der Fusion der Medien-Tochter WarnerMedia mit Discovery und der Ausschüttung der Anteile an die Aktionäre zusammenhänge. Durch die Fusion entstehe ein einmaliges Medien- und Unterhaltungsunternehmen.Das unter dem Namen Warner Bros. Discovery fusionierte Unternehmen werde ein großes Portfolio von Inhalt, Marken und Franchises in den Bereichen Fernsehen, Film und Streaming kreieren und vertreiben. Im Angebot befinde sich alles aus den Bereichen Entertainment, Sport und Nachrichten.AT&T habe derweil beschlossen sich aus dem Bereich Medien zurückzuziehen und seine Anteile an seine Aktionäre auszuschütten. Diese würden pro AT&T-Aktie 0,24 Anteile an Warner Bros. Discovery erhalten. Damit würden die Anleger von AT&T nun 71 Prozent des neuen Unternehmens halten, während der Rest von den Discovery-Aktionären gehalten werde.Im Zuge der Zusammenführung erhalte AT&T 40,4 Milliarden Dollar in Cash und zusätzlich die Einbehaltung bestimmter Verbindlichkeiten durch WarnerMedia. Dadurch könne der Telekommunikationsriese einen Teil seiner hohen Schulden bezahlen und in den Ausbau des 5G-Netzes investieren.Bis dahin bleiben Anleger vorerst an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur AT&T-Aktie. (Analyse vom 11.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: AT&T.