NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

USD 34,87 (23.11.2017)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (24.11.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).Das US-Justizministerium habe eine Klage gegen die im Oktober 2016 angekündigte und 85,4 Mrd. USD schwere Übernahme des Medienkonzerns Time Warner eingereicht. Es sei ein höchst ungewöhnlicher Schritt, weil es sich hierbei um einen vertikalen Zusammenschluss handle, also nicht um einen Zusammenschluss von zwei direkten Konkurrenten bei dem es zu kartellrechtlichen Bedenken komme. So habe im Vorfeld die Genehmigung der Transaktion auch als reine Formsache gegolten. Als Begründung habe das US-Justizministerium genannt, dass es durch die Fusion zu höheren Fernsehgebühren und weniger neuen Angeboten für die Verbraucher kommen solle. Die Erfolgschancen der Behörde stufe der Analyst aber als gering ein. Vielmehr dränge sich der Verdacht auf, dass es sich bei der Klage mehr um ein Politikum handle. So liege Donald Trump seit Monaten mit dem Sender CNN, der zu Time Warner gehöre, im Clinch bzw. stehe CNN symbolhaft für die Attacken Trumps gegen die "Unwahrheiten verbreitenden" Medien.Das Wertpapier habe sich unbeeindruckt von der Klage gezeigt. Die Time Warner-Übernahme werte der Analyst unverändert als strategisch sinnvoll (deutliche Erweiterung bzw. Diversifikation des Angebots von AT&T), den Kaufpreis sowie das finanzielle Risiko (u.a. deutliche Erhöhung der Schuldenlast von AT&T) hingegen als relativ hoch.Börsenplätze AT&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:29,465 EUR -0,19% (24.11.2017, 10:46)