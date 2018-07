Börsenplätze AT&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:

26,84 EUR +0,07% (25.07.2018, 14:24)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

31,68 USD +2,19% (24.07.2018, 22:02)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (25.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktie: Hammerkerze aufgestellt - AktienanalyseDas US-Telekommunikationsunternehmen AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) hat am Dienstag Zahlen vorgelegt und konnte positiv überraschen. Doch der Fokus liegt zunehmend auf Fernsehbezahldiensten - nicht zuletzt, weil die Fusion mit Time Warner nicht ohne Proteste ablief, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.AT&T habe im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Anteilsschein von 0,91 US-Dollar die Analystenerwartungen von 0,85 US-Dollar übertroffen. Der Umsatz habe mit lediglich 39 Mrd. US-Dollar jedoch nur leicht unter den Erwartungen von 39,39 Mrd. US-Dollar gelegen. Dem Wertpapier hätten die Zahlen dennoch zu einem leichten Anstieg verholfen, womöglich folge hieraus noch ein tragfähiger Boden, weil die Aktie ohnehin auf den Verlaufstiefs aus 2015 aufliege und solch markante Stellen sehr häufig für eine Trendwende sorgen würden.AT&T sei nach Verizon aber nicht nur der zweitgrößte Telekommunikationsanbieter der USA, sondern auch der weltweit größte Pay-TV Anbieter. Ob in der Zukunft noch kleinere Unternehmen nach der Zusammenlegung der Geschäfte AT&T und Time Warner das Wasser reichen könnten, bleibe abzuwarten. Netflix scheine sich aber behaupten zu können, trotz zuletzt nicht ganz so überzeugender Zuschauerzahlen.Die klare Abkehr von den Jahrestiefs aus 2015 um 30,97 US-Dollar signalisiere kurzfristige Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer und könnte das Wertpapier zunächst an den Abwärtstrend bestehend seit Februar dieses Jahres um 32,50 US-Dollar aufwärts drücken. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch mindestens über 33,00 US-Dollar dürfte weitere Käufer in die Aktie treiben und Kursgewinne bis rund 35,00 US-Dollar etablieren.Ein direkter aber spekulativer Long-Einstieg könne auf aktuellem Kursniveau erfolgen, allerdings bleibe das Kurspotenzial zunächst auf 32,50 US-Dollar beschränkt. Erst oberhalb von 33,00 US-Dollar dürfte ein mehrwöchiges Kaufsignal zustande kommen. Die Verlustbegrenzung sollte in jedem Fall noch unterhalb von 30,80 US-Dollar angesetzt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 25.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link