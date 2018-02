Börsenplätze AT&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:

31,31 EUR +3,54% (01.02.2018, 17:35)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

39,15 USD +4,54% (01.02.2018, 19:40)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (01.02.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Ralph Szymczak, Investmentanalyst von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).AT&T habe auch dank positiver Effekte der US-Steuerreform die niedrigen Markterwartungen in Q4 übertroffen. Die für die Profitabilität wichtigen durchschnittlichen Mobilfunk-Service-Umsätze pro Kunde (ARPU) seien dabei jedoch deutlicher zurückgegangen, da auch der intensive Wettbewerb auf dem US-Mobilfunkmarkt weiterhin anhalte. Die ebenfalls stark beachtete Anzahl der neuen Tablet-PC- und Smartphone-Vertragskunden sei dank Werbeaktionen oberhalb der Erwartungen ausgefallen. Die Kündigungsquoten im abgelaufenen Quartal hätten dabei eine zum Vorjahr positive Tendenz gezeigt. In der Entertainment-Sparte seien die Erträge erneut rückläufig gewesen. Aufgrund des neuen Streaming-Programmpakets DirecTV Now habe AT&T hier jedoch einen (Video-) Kundengewinn von 161 TSD publizieren können.AT&T habe im abgelaufenen Quartal gute Mittelzuflüsse, moderate Investitionen und eine fallende Verschuldungsquote publiziert. Die Quartalsdividende sei erwartungsgemäß auf 0,50 USD angestiegen. Die Anzahl der Mitarbeiter habe sich erneut verringert. Für das Geschäftsjahr 2018 habe AT&T auch aufgrund der US-Steuerreform erfreuliche Prognosen publiziert, wobei auch weiterhin auf eine Umsatzprognose verzichtet werde.AT&T wolle den Medienkonzern Time Warner für 85,4 Mrd. USD übernehmen und damit sein Engagement als Content-Anbieter deutlich verstärken. Das Gelingen der Transaktion sei aber weiterhin aufgrund der noch zu verhandelnden Klage des US-Justizministeriums ungewiss. Das "Termination Date" für die Time Warner Übernahme sei daher erneut von April auf Juni 2018 verschoben worden.Aufgrund hoher Mittelzuflüsse und der attraktiven Dividendenrendite bestätigt Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, jedoch sein Peergroup basiertes "halten"-Votum für die AT&T-Aktie. Das Kursziel werde bei 35 USD belassen. (Analyse vom 01.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link