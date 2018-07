Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

27,48 EUR +0,33% (10.07.2018, 11:44)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

USD 32,15 (09.07.2018)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (10.07.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Ralph Szymczak, Investmentanalyst von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).AT&T könne sein Engagement als Content-Anbieter mit der 85 Mrd. USD Übernahme von Time Warner nach der Akquisition von DirecTV in 2015 nochmals deutlich verstärken und Streaming-Anbietern wie Netflix und Amazon sowie Google und Facebook besser Paroli beim Kampf um (Pay-)TV-Kunden und Werbeeinnahmen bieten. Dazu habe AT&T sein neues Produkt WatchTV angekündigt, das erstmals ein aus 30 Live-TV-Kanälen bestehendes Entertainment-Paket mit einem vom Surfvolumen her unbegrenzten Mobilfunkvertrag für preisgünstige 15 USD pro Monat kombiniere. Grundsätzlich wolle AT&T seinen Kunden zukünftig vermehrt maßgeschneiderte, kleinere Produktpakete anbieten und sie auf den klassischen Pay-TV-Kanälen mit weniger Werbung belästigen.Hohe Investitionen in die Umsetzung dieser Strategie und den Ausbau des Content-Angebots der zukünftig in WarnerMedia umfirmierten Mediensparte wolle das Unternehmen dabei nicht scheuen. Auch weitere Akquisitionen seien möglich, wie jüngst der Kauf des Werbetechnologieunternehmens AppNexus für geschätzte 1,6 Mrd. USD verdeutliche. Gleichzeitig sei zwecks Schuldenreduktion durch eine Partnerschaft bei Rechenzentren aber auch ein Erlös von 1,1 Mrd. USD verbucht worden. Die Verschuldung AT&Ts betrage nach der Time Warner-Übernahme derzeit knapp 180 Mrd. USD, was die Ratingagenturen S&P und Moodys erwartungsgemäß zu entsprechenden Abstufungen veranlasst habe. T-Mobile US und Sprint hätten ihre 26 Mrd. USD schweren Fusionsabsichten jüngst vor dem US-Kongress rechtfertigen müssen, nachdem wirtschaftliche Verbindungen von Sprint-Inhaber Softbank zu chinesischen Unternehmen von einigen Senatoren kritisiert worden seien.Die Entwicklung der (Video-) Kundenzahlen, das intensive Wettbewerbsumfeld auf dem US-Mobilfunkmarkt sowie die Übernahme von Time Warner sehe der Analyst als Hauptrisiken für die AT&T-Aktie an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AT&T-Aktie: