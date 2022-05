12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (30.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leiterplattenherstellers AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) unter die Lupe.Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021/22 seien sehr stark gewesen und hätten von hoher Nachfrage, dem steigenden US-Dollar sowie kleineren Einmaleffekten profitiert. Das Management habe für das laufende Jahr eine Umsatzprognose von EUR 2 Mrd. und eine bereinigte EBITDA-Marge von 23 bis 26% in Aussicht gestellt. Dies entspreche einem ausgewiesenem EBITDA von EUR 385 bis 445 Mio. und auf bereinigter Basis einer Größenordnung von EUR 460 bis 520 Mio. Die Eröffnung von drei Produktionslinien im Werk Chongqing III sei neben der Ausweitung der Produktion komplexer Substrate der wichtigste Impulsgeber. Während der Umsatzausblick über dem Konsens und den Analystenerwartungen gelegen habe, sei der operative Ergebnisausblick aufgrund steigender Anlaufkosten unter den Prognosen des Marktes geblieben.Die Analysten der RBI haben ihre Umsatzprognose für 2022/23e auf EUR 1.968 Mio. angehoben und ihre EBITDA-Schätzung auf EUR 447 Mio. erhöht, was am oberen Ende der Prognosespanne des Managements und 5% unter den aktuellen Konsensschätzungen liegt. Dies würde zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 26,5% führen, was eine Steigerung gegenüber dem Niveau von 2021/22 (23,8%) bedeuten würde. Zuversichtlich stimme die Analysten auch, dass das Werk in Shanghai trotz des bereits lang andauernden Lockdowns in der Stadt immer noch zu 75% produzieren könne. Ihre mittelfristige Prognose decke sich in etwa mit der Managementprognose für 2024/25e, die einen Umsatz von EUR 3,5 Mrd. (versus RBI: EUR 3,7 Mrd.) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 27 bis 32% vorsehe.Die Begebung einer neuen Hybridanleihe bei gleichzeitigem Rückkauf der alten Anleihe sowie die Finanzierung des Kulim-Projekts durch die Abnehmer habe in der gegenwärtigen Hochphase des Investitionszyklus die Bilanz entlastet.Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, erhöhen ihr Kursziel auf EUR 56 angesichts der besseren Umsatz- und Ertragsaussichten, da unter anderem das Kulim-Projekt zur Umsatz- und Gewinnentwicklung beitragen wird. Allerdings sähen die Analysten bei dem aktuellen Kurs der Aktie, welcher einen Bewertungsaufschlag von etwa 35% gegenüber vergleichbaren Unternehmen aufweise, nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial und würden daher ihre "Halten"-Empfehlung bekräftigen. Sämtliche Kapazitätserweiterungsprojekte scheinen planmäßig zu verlaufen und dürften angesichts der wachsenden Anwendungen für High-End-Substrate einer starken Nachfrage begegnen, so die Analysten der RBI. Auch der steigende US-Dollar habe begonnen, Umsatz und Ergebnis zu stützen, wenngleich der stärkere chinesische Yuan dämpfende Auswirkungen habe. Dennoch seien die Analysten zuversichtlich, dass AT&S den Großteil möglicher Kostensteigerungen weitergeben könne. (Analyse vom 30.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.