Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (02.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leiterplattenherstellers AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) zu halten.AT&S habe dank neuer Kapazitäten mit seinen Umsätzen im Q3 20/21 alle Erwartungen übertroffen, nur die Marge habe unter dem Produktmix gelitten. Der höhere Umsatzausblick für das Gesamtjahr zeige Zuversicht für ein sehr starkes Q4.Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S habe dank neuer Kapazitäten, starker Nachfrage nach High-End Smartphones und den neuen IC-Substraten sowie moderaten Anstiegen in den Bereichen Automobil und Medizin die Umsatzprognosen der Analysten signifikant übertreffen können. Im traditionell stärksten dritten Quartal sei der Umsatz von AT&S im Jahresvergleich um 32% auf EUR 346 Mio. gestiegen und habe damit um 10% über den Analystenerwartungen gelegen. Aufgrund eines ungünstigen Produktmixes im Vergleich zu den Vorquartalen und den Belastungen vor allem aus dem schwachen US-Dollar habe das EBITDA mit EUR 75,5 Mio. jedoch die vorsichtige Analystenschätzung erreicht und sei unter den durchschnittlichen Markterwartungen zu liegen gekommen.Nichtsdestotrotz habe das Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2020/21 von +15% auf +17 bis +19% angehoben und auch die EBITDA-Erwartung habe nachgezogen, da die Margenbandbreite bei 20% bis 22% geblieben sei. Dies entspreche einem Jahresumsatz von EUR 1,17 Mrd. bis EUR 1,19 Mrd. und einem EBITDA von EUR 234 Mio. bis EUR 262 Mio. Das damit implizierte starke Q4 zeige die Zuversicht des Managements im Zuge des laufenden Kapazitätsausbaus, der starken Nachfrage nach mobilen Endgeräten, aber auch sequentieller Erholung im Automobilbau und guter Nachfrage aus der Medizintechnik. Im Zuge der Ergebnispräsentation seien auch die Mittelfristziele bestätigt worden: EUR 2 Mrd. Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 25% bis 30%. Dies impliziere ein Wachstum von ca. 15% Jahr, was mithilfe des derzeitigen Investitionsprogramms in neue Fertigungsanlagen, höherwertigeren Produkten (Module und Modulintegrationsdienste) und dem Bau des Werkes Chongqing III in China erreicht werden solle.Die letzte Empfehlung für die AT&S-Aktie lautete "halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 02.02.2021)