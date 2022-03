XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:

51,80 EUR -3,72% (24.03.2022, 10:35)



Wiener Börse-Aktienkurs AT&S-Aktie:

51,90 EUR -2,81% (24.03.2022, 10:33)



ISIN AT&S-Aktie:

AT0000969985



WKN AT&S-Aktie:

922230



Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

AUS



Wiener Börse-Symbol AT&S-Aktie:

ATS



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (24.03.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Lieferengpässe der Chipindustrie dürften noch jahrelang andauern, denn wichtige Zulieferer wie AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) aus Österreich werden die Auftragsflut auch in Zukunft nur schwer bewältigen können, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Wir sind bis ins Jahr 2025, ja sogar 2026 ausverkauft", habe Vorstandschef Andreas Gerstenmayer dem "Handelsblatt" gesagt. "Sämtliche zusätzlichen Kapazitäten sind schon von unseren Kunden reserviert." Neue Aufträge könne der Manager daher nicht mehr annehmen.Dabei investiere das börsennotierte Unternehmen so viel wie noch nie. In Malaysia würden 1,7 Mrd. Euro in eine neue Fabrik fließen, am Stammsitz in Leoben 500 Mio. Euro in ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Das sei viel Geld für einen Konzern, der im laufenden Geschäftsjahr gut 1,5 Mrd. Euro Umsatz erzielen werde.AT&S beliefere die Halbleiterindustrie mit sogenannten IC-Substraten. Das seien Verbindungselemente zwischen Leiterplatte und Chip, die es ermöglichen würden, die kleinen Nano-Strukturen des Chips mit den größeren Mikrometer-Strukturen einer Leiterplatte zu verbinden. Da Halbleiterbauteile mittlerweile zu klein seien, um direkt auf einer Leiterplatte platziert zu werden, brauche die Industrie solche feingliedrigen Adapter aus Silizium. Bekanntester Kunde sei Apple Angesichts der moderaten Bewertung dürfte sich der Aufwärtstrend der Aktie von AT&S fortsetzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AT&S-Aktie: