Paris (www.aktiencheck.de) - 30 Jahre ist der österreichische Leitindex ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) alt geworden, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Pünktlich zum Jubiläum habe sich der Index weiter nach oben gereckt. Wer das Aktienbarometer über die vergangenen 30 Jahre begleitet habe, der könne sich heute über eine Rendite von mehr als 670 Prozent freuen. Doch was nutze der Blick in die Vergangenheit? Anleger würden sich vor allem für die Zukunftsperspektive interessieren. Diese sei angesichts der allgemein freundlichen Börsenstimmung auch für den ATX positiv. Im Index würden heute Finanzwerte, Anbieter von Grundmaterialen und auch Energiewerte dominieren. Insbesondere die beiden letzteren Branchen hätten aktuell Aufwind. Baumaterial sei denkbar knapp, und auch der Ölpreis habe sich zuletzt erholt. Dass diese Tendenz weitergehe, dafür würden auch Inflationsdaten aus den USA jenseits der 4-Prozent-Marke sprechen.



Hinzu komme, dass Unternehmen aus Österreich traditionell stark in Osteuropa positioniert seien - vor allem die Banken würden mit ihren östlichen Nachbarn gute Geschäfte machen. Auch sorge die latente Inflationsgefahr für Zinsfantasie: Würden die Zinsen irgendwann wieder ansteigen, würden Banken ihr über Jahre brachliegendes Brot-und-Butter-Geschäft mit Krediten wieder zurückbekommen und so eine Einnahmequelle jenseits des risikobehafteten Investmentbankings erhalten. Der ATX sei ein spannender Index und biete sich Anlegern als Depotbeimischung an. Aufgrund der Nähe zu Österreich und der fehlenden Sprachbarriere könne der Alpenindex auch als eine Art konservatives Osteuropa-Investment dienen. Die Wiener Börse sei auch für deutsche Anleger nicht uninteressant. (Ausgabe vom 14.05.2021) (17.05.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.