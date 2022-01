Schwache Tagen bleiben Kauftage, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ATOSS Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) unter die Lupe.Nach einem Rekordjahr habe der Softwareanbieter ATOSS Software seine Prognosen für das laufende Jahr und darüber hinaus angehoben. Angesichts der guten Positionierung und der wachsenden Nachfrage nach dem Cloudangebot der Münchner dürfte die Aktie nach der jüngsten Korrektur bei mittel- und langfristig orientierten Anleger wieder ganz oben auf der Wachtlist stehen.ATOSS Software sei auf die Entwicklung und den Vertrieb von Anwendungssoftware im Bereich des strategischen Managements von Arbeit und Zeit spezialisiert. Gerade in Zeiten wie diesen seien Lösungen zur bedarfsoptimierten Personaleinsatzplanung, insbesondere zur Steuerung von Kurzarbeit, Arbeitszeitreduktion und -flexibilisierung, entscheidend.ATOSS habe die passende Lösung - in der Cloud oder On Premises. Bei Letzterem habe der Lizenznehmer die vollständige Kontrolle über seine Daten und betreibe die Software auf eigenen oder gemieteten Servern. ATOSS helfe den Unternehmen mit ihrem Produktangebot hochflexibler Instrumente Steuerungsaufwände transparent, effizient und zeitnah umzusetzen. Hierdurch werde die Kosteneffizienz und Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der sich abzeichnenden Rezession gestärkt."Das Thema Workforce Management ist aus der professionellen Unternehmenssteuerung nicht mehr wegzudenken und gewinnt durch den hohen Digitalisierungsrückstand in Unternehmen und öffentlicher Verwaltung weiterhin enorme Bedeutung", heiße es aus der ATOSS-Firmenzentrale in der Rosenheimer Straße in München.Das wirke sich im Rahmen des Cloud Geschäftsmodels kurz- und mittelfristig positiv auf die Geschäftsentwicklung aus. Dank der starken Auftragslage solle der Umsatz im laufenden Jahr auf 110 Millionen Euro steigen. Zuvor habe ATOSS 106 Millionen Euro angepeilt. Dabei rechne der Vorstand weiterhin mit einer Marge von 25 Prozent.Im vergangenen Jahr habe ATOSS seinen Umsatz laut vorläufiger Zahlen um rund 13 Prozent auf 97,1 Millionen Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei nur um vier Prozent auf 27,2 Millionen Euro gestiegen, was der Konzern mit hohen Kosten für Investitionen begründe. Die EBIT-Marge sei von 30,4 auf 28 Prozent gesunken.Dank der hohen Stabilität des Geschäftsmodells durch den steigenden Anteil wiederkehrender Umsätze im Rahmen der Cloud-Transformation dürfte ATOSS Software seinen Wachstumskurs fortschreiben. Die mittelfristige Prognose sei daher um je einen Prozentpunkt auf ein jährliches Umsatzplus von 13 bis 17 Prozent bis 2025 angehoben worden.Zum Jahreswechsel habe die Aktie des Workforce-Management-Spezialisten noch jenseits der 200-Euro-Marke notiert. Im Rahmen der Tech-Korrektur bei DAX und Co sei die mit einem zweistelligen KUV recht hoch bewertete Aktie bis unter 160 Euro abgerutscht. Angesichts der unverändert guten Aussichten dürften die Papiere die 200-Euro-Marke aber schon bald wieder ins Visier nehmen.