Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premise. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus.



ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 6.500 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com. (25.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ATOSS Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) unter die Lupe.ATOSS Software sei eigenen Angaben zufolge auf eine Ausbreitung von Corona vorbereitet. Die Aktie des IT- und Softwarespezialisten sei in den vergangenen Wochen dennoch kräftig unter die Räder gekommen. Mittlerweile seien die viel zitierten Schnäppchenjäger auf die Aktie aufmerksam geworden. Folge: Vom Verlaufstief in der Vorwoche habe sich der Kurs um über 60 Prozent lösen können. Was mache die Aktie so begehrt?ATOSS Software sei auf die Entwicklung und den Vertrieb von Anwendungssoftware im Bereich des strategischen Managements von Arbeit und Zeit spezialisiert. Ein Notfallplan stelle sicher, dass alle Mitarbeiter ihre Aufgaben auch in Form von "Work from Home" oder nach einer "Split-Organisation" erfüllen könnten, um den geordneten Betriebsablauf auch unter erschwerten Rahmenbedingungen so störungsfrei wie möglich aufrechtzuerhalten.Gerade in Zeiten wie diesen seien Lösungen zur bedarfsoptimierten Personaleinsatzplanung, insbesondere zur Steuerung von Kurzarbeit, Arbeitszeitreduktion und -flexibilisierung, entscheidend. So habe ATOSS selbst in der Finanzkrise 2008/09 den Wachstumskurs ohne jegliche Delle bei einer exzellenten Auftragslage nicht nur fortschreiben, sondern sogar beschleunigen können. Dabei werde die hohe Stabilität des Geschäftsmodells durch den steigenden Anteil wiederkehrender Umsätze im Rahmen der Cloud-Transformation untermauert.Angesichts des starken Track-Rekords und den insgesamt recht guten Aussichten hätten Anleger mit Weitblick die Aktie der auch bilanziell gut aufgestellten Gesellschaft schnell wieder auf den Kaufzettel genommen und beherzt zugegriffen. Heute sei die Aktie im Hoch bereits wieder für 156 Euro gehandelt worden.Inklusive der üblichen Konsolidierungsphasen dürfte die Aktie in den kommenden Wochen weiter Boden gut machen und ihre V-förmige-Erholung komplettieren - ein halbwegs stabiles Marktumfeld vorausgesetzt. (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link