Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

552,40 EUR +1,53% (23.04.2021, 16:06)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

553,00 EUR +1,71% (23.04.2021, 16:17)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (23.04.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF).ASML sei dank der weltweit starken Nachfrage nach Microchips fulminant in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Der für das Geschäftsjahr 2021 in Aussicht gestellte Umsatzzuwachs von rund 30% sowie die Bruttomarge zwischen 51% und 52% würden deutlich sowohl über den Konsens- als auch über den eigenen Erwartungen des Analysten liegen. Nach den jüngsten Entwicklungen im Segment halte Donie diese Annahmen aber für realistisch, weswegen er seine Planungen für 2021 ff. signifikant angehoben habe. Vom Investorentag im September dürfe zudem eine deutliche Anhebung des Mittelfristziels erwartet werden.Nach Überschreiten seines bisherigen Kursziels von EUR 500,00 für die ASML-Aktie erhöht Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, dieses daher auf EUR 620,00 und bekräftigt sein "kaufen"-Votum. (Analyse vom 23.04.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "ASML Holding N.V.": Keine vorhanden.Börsenplätze ASML-Aktie: