Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (20.10.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des niederländischen Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) unter die Lupe.ASML habe im abgelaufenen Quartal eine solide Performance mit gutem Wachstum zeigen können, wenngleich man beim Umsatz leicht unter den Erwartungen gelegen habe. Positiv hervorzuheben sei jedoch die gute Profitabilität und der weit über Konsens liegende Auftragseingang.Der niederländische Hersteller von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie, ASML, habe heute Früh seine Geschäftszahlen für das dritte Geschäftsquartal 2021 präsentiert. Der Gesamtumsatz habe sich gegenüber Q3 2020 um 32,4% auf EUR 5,24 Mrd. erhöht und damit geringfügig unter den Markterwartungen von EUR 5,30 Mrd. gelegen, die Bruttomarge habe bei 51,7% (Konsens: 51,6%) gelegen. Der Nettogewinn sei ggü. dem Vorjahresquartal um 63,9% auf EUR 1,74 Mrd. gestiegen (Konsens: EUR 1,60 Mrd.), der korrespondierende Gewinn je Aktie von EUR 4,27 habe die Analystenschätzungen ebenfalls recht deutlich übertreffen können. Insbesondere der im Vergleich zum Umsatz nur moderat angestiegene Aufwand für Forschung & Entwicklung (+14,1% vs. Q3 2020) habe hier unterstützend gewirkt.Das Unternehmen habe im abgelaufenen Quartal Umsätze für 15 EUV-Systeme ("extreme ultraviolet"; neueste Generation von Lithografiesystemen) verbucht. Der Auftragseingang in Q3 in Höhe von EUR 6,18 Mrd. inkl. Aufträgen für EUV-Anlagen in der Höhe von EUR 2,9 Mrd. sei ggü. dem Rekord-Vorquartal (EUR 8,27 Mrd.) zwar um knapp 25% zurückgegangen, allerdings liege ASML damit um knapp 46% über dem Konsens. Die Nachfrage sei laut ASML-Management nach wie vor sehr groß. Die fortschreitende digitale Transformation und die aktuelle Chip-Knappheit würden eine Erhöhung der Kapazitäten erfordern, um die aktuelle und erwartete zukünftige Nachfrage nach Halbleitern zu decken.Die letzte Empfehlung für die ASML-Aktie lautete "Kauf", so Leopold Salcher und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 20.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity