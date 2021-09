Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

651,70 EUR +0,26% (30.09.2021, 14:35)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

650,80 EUR +0,48% (30.09.2021, 14:36)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (30.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF).Wie angekündigt habe ASML auf dem gestrigen (29.09.) Investorentag neue langfristige Zielsetzungen bekannt gegeben. Der Umsatz solle demnach bis 2025 nun auf ca. 24-30 (2020: 14,0) Mrd. Euro steigen. Bislang sei ASML (Stand Kapitalmarkttag November 2018) von einem Umsatz bis 2025 von 15-24 Mrd. Euro ausgegangen. Für die Bruttomarge werde nun eine Zielspanne zwischen 54% und 56% (2020: 48,6%; bisher: deutlich über 50%) in Aussicht gestellt.Als Treiber sehe ASML die weltweite wachsende Nachfrage nach Halbleitern bzw. den zunehmenden Einsatz der Lithografie-Technik in der Halbleiterproduktion. Die neuen wesentlich optimistischeren langfristigen Zielsetzungen würden sich aber mit den Marktprognosen decken (Umsatz 2025e: 27,7 Mrd. Euro; Bruttomarge 2025e: 54,7%), weshalb sie keine Überraschung darstellen würden. Ferner habe ASML nun auch auf die Zeit nach 2025 geschaut und rechne für den Zeitraum 2020-2030 mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von rund 11%. Jost habe seine EPS-Prognose für 2022e auf 16,08 (alt: 15,52) Euro erhöht (EPS 2021e: unverändert 13,29 Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; unsere Dividendenerwartung: 3,30 Euro/Aktie) von <10% lautet unser Votum für die ASML-Aktie weiterhin "halten", so Markus Jost, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 650 Euro auf 680 Euro angehoben. (Analyse vom 30.09.2021)Börsenplätze ASML-Aktie: