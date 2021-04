Börsenplätze ASML-Aktie:



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (21.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) unter die Lupe.Der niederländische Hersteller von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie, ASML, habe heute vorbörslich sein Zahlenwerk zum ersten Quartal 2021 veröffentlicht und seinen Ausblick angehoben. Getrieben durch die starke Nachfrage inmitten der derzeit weltweiten Knappheit an Computerchips sowie dem Bestreben seitens der USA und Europa, ihre Computerchip-Industrien auszubauen, habe ASML die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes deutlich übertroffen.Demnach habe der zu den weltgrößten Chipausrüstern der Welt gehörende Konzern seinen Umsatz um 95% auf EUR 4,36 Mrd. (Konsens: EUR 4,02 Mrd.) steigern können. Dabei habe das Nettoergebnis EUR 1,33 Mrd. betragen (Konsens: EUR 1,08 Mrd.), nach EUR 391 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge habe 53,9% betragen, der Gewinn je Aktie habe bei EUR 3,21 gelegen (Konsens: EUR 2,59).Eine höhere Nachfrage in allen Märkten und Segmenten sowie insbesondere 5G und künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber hätten die Niederländer dazu gebracht, auch den Ausblick anzuheben. Das Management rechne für das Gesamtjahr nun mit einem Erlösplus von 30% - anstatt wie bisher mit zumindest +10%. Im laufenden zweiten Quartal rechne der Konzern mit Umsätzen in der Bandbreite von EUR 4,0 Mrd. bis EUR 4,1 Mrd. bei einer Bruttomarge von rund 49%.Die letzte Empfehlung für die ASML-Aktie lautete "Halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 21.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity