ASML profitiere weiterhin von den extrem guten Fundamentaldaten in der Halbleiterzulieferindustrie und generiere weiter starkes und profitables Wachstum. Die Halbleiterhersteller hätten zuletzt ihre Investitionspläne (CAPEX) durch die Bank angehoben, teilweise sogar massiv. Mit seinen Q1-Zahlen habe das Unternehmen die Erwartungen des Marktes bei Weitem übertreffen können, zudem habe der sequenziell nochmals zulegende Auftragseingang überzeugen können. Die massiv angehobene Umsatzprognose für 2022 sei aber das größte Positivum gewesen. Der Analyst erhöhe sein Kursziel auf EUR 620 (vorher: EUR 500), dies entspreche einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 42,3 bzw. 38,1 für 2022e, respektive 2023e.



Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ändert seine Empfehlung für die ASML-Aktie von "Halten" auf "Kauf". (Analyse vom 27.04.2021)



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (27.04.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) von "Halten" auf "Kauf" hoch.ASML erwarte für das Geschäftsjahr 2021 nunmehr ein Umsatzwachstum von 30% auf EUR 18 Mrd., bislang habe das Management ein Wachstum von mindestens 12% als Messlatte ausgegeben. Die Bruttomarge sehe ASML zwischen 51% und 52%.In Q1 2021 habe ASML in Folge der guten Dynamik in der Halbleiterindustrie sein Wachstum fortsetzen und insbesondere seine Profitabilität steigern können. Der Gesamtumsatz habe sich gegenüber Q1 2020 um 78,8% auf EUR 4,36 Mrd. erhöht und damit deutlich über dem Konsens von EUR 4,02 Mrd. gelegen. Die vom Markt vielbeachtete Bruttomarge habe mit 53,9% (Q1 2020: 52,0%) ebenfalls weit über den Analystenschätzungen von im Mittel 50,5% sowie auch der eigenen Guidance (zwischen 50% und 51%) gelegen. Der Nettogewinn sei ggü. dem Vorjahresquartal von EUR 391 Mio. auf EUR 1,33 Mrd. hochgeschnellt (Konsens: EUR 1,08 Mrd.), der Gewinn je Aktie habe bei EUR 3,21 gelegen (Konsens: EUR 2,59).Der Haupttreiber für den höheren Umsatz und die höhere Bruttomarge sei das dynamische und hochmargige "Installed Base Management" Geschäft (IBM; Services, Performance-Upgrades älterer Maschinen) gewesen. Aufgrund des aktuellen Umfelds mit hoher Nachfrage würden Kunden verstärkt Software-Upgrades nutzen, um ihrerseits die Kapazität so schnell wie möglich zu erhöhen. Im Berichtsquartal hätten sich die IBM-Erlöse um 44,2% auf EUR 1,24 Mrd. erhöht und damit weit stärker als vom Markt (EUR 0,95 Mrd.) erwartet worden sei.Das Unternehmen habe im abgelaufenen Quartal neun EUV-Anlagen ("extreme ultraviolet"; neueste Generation von Lithografiesystemen mit einem Stückpreis bis zu EUR 150 Mio.) ausgeliefert und Umsätze für sieben Systeme verbucht.Der Auftragseingang in Q1 in Höhe von EUR 4,74 Mrd. sei ggü. dem bereits äußerst starken Vorquartal (EUR 4,24 Mrd.) nochmals um 11,8% angestiegen und beinhalte EUV-Systeme im Gegenwert von EUR 2,29 Mrd.Lithografie stelle eine Schlüsseltechnologie für die Aufrechterhaltung von "Moore's Law" (Verdoppelung der Transistoren pro Flächeneinheit innerhalb eines Zeitraums von 18 bis 24 Monaten) dar. ASML habe seine Mitkonkurrenten deutlich hinter sich gelassen und verfüge über eine De-facto-Monopolstellung bei der EUV-Technologie.Salcher sehe ASML aufgrund der Entwicklung seiner breiten datengesteuerten Rechenplattform und der in den letzten Jahren getätigten Akquisitionen gut positioniert, einen höheren Marktanteil in den Bereichen Inspektion und Prozesskontrolle zu erlangen.ASML habe im Rahmen seines bis 2022 laufenden Aktienrückkaufprogramms (Volumen: EUR 6 Mrd.) in Q1 2021 Aktien im Gesamtwert von mehr als EUR 1,6 Mrd. erworben.Für das laufende zweite Quartal 2021 rechne der Konzern mit Umsätzen in der Bandbreite von EUR 4,0 Mrd. bis EUR 4,1 Mrd. bei einer Bruttomarge von rund 49%. Bei beiden Parametern liege ASML im Rahmen der Erwartungen.Das Unternehmen weise bei EUV aufgrund von langen Lieferzeiten bei spezifischen Komponenten Kapazitätsengpässe auf, d.h. es könne die exzellente Nachfrage nach seinen Tools nicht im vollständigen Ausmaß bedienen.