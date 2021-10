Börsenplätze ASML-Aktie:



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (20.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) unter die Lupe.ASML sei im dritten Quartal leicht unter den Erwartungen von Analysten geblieben. Der niederländische Chipausrüster profitiere zwar vom starken Kapazitätsausbau der Chipindustrie, verweise jedoch auf Materialengpässe in der Lieferkette.Der Umsatz des ASML habe in den Monaten Juli bis September bei 5,24 Mrd. Euro gelegen und damit 30% über dem Vorquartal. Experten hätten im Schnitt noch etwas mehr auf dem Zettel gehabt.Auch bei den Erwartungen für das Schlussquartal sei das ASML-Management trotz eines unerwartet hohen Auftragseingangs nicht ganz so optimistisch wie der Kapitalmarkt - hier veranschlage der Konzern nun 4,9 bis 5,2 Mrd. Euro Erlös. Analysten hätten bisher mit dem oberen Ende der Spanne gerechnet. ASML habe auf Materialengpässe in der Lieferkette verwiesen.Die ASML-Aktie habe Ende September nach der jüngsten Kursrally schon etwas Druck vom Kessel genommen und korrigiert. Die Q3-Entwicklung sollte nicht überbewertet werden. Die ASML-Aktie bleibe ein Basisinvestment im Halbleiterbereich, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link