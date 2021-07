Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

601,90 EUR +3,49% (21.07.2021, 10:42)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

600,90 EUR +3,44% (21.07.2021, 11:00)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (21.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) unter die Lupe.Der niederländische Konzern habe nach einem weiter starken Geschäft im zweiten Quartal die Prognose für 2021 erneut angehoben. ASML profitiere mit seinen Anlagen zur Chipherstellung stark vom aktuellen, weltweiten Halbleitermangel. Die guten Vorgaben dürften auch bei den deutschen Branchenvertretern für Rückenwind sorgen.ASML habe erst im April bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal die Prognose für das Umsatzplus auf rund 30% erhöht. Der Umsatz solle im laufenden Jahr jetzt um rund 35% steigen, habe das Schwergewicht aus dem Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 mitgeteilt.Der Chipindustrie-Ausrüster habe zudem den Rückkauf von eigenen Aktien im Volumen von bis zu 9 Mrd. Euro Ende 2023 angekündigt. Die ASML-Aktie gehöre seit Jahren zu den Höhenfliegern am Aktienmarkt. Alleine in diesem Jahr habe der Börsenwert um fast die Hälfte auf 244 Mrd. Euro zugelegt, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ASML-Aktie: