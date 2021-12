Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

702,20 EUR -0,54% (09.12.2021, 11:14)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

702,00 EUR -0,50% (26.10.2021, 11:15)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (09.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) unter die Lupe.Das Jahresende nähere sich und damit komme die Zeit für Prognosen, welche Aktien im kommenden Jahr die besten Renditeaussichten hätten. Für den europäischen Technologiesektor habe Morgan Stanley jetzt schon einmal vorgelegt und mit ASML und Nokia zwei Top-Picks für 2022 genannt. "Der Aktionär" stimme allerdings nur teilweise zu. Denn Nokia sei nach Ansicht des "Aktionärs" keine Top-Empfehlung für 2022. Sicherlich habe die Aktie einiges was für sie spreche, z.B. die Rückkehr zum Wachstum nach der Umstrukturierung und dem Fokus auf die eigenen SoC-Systemen für das neue Mobilfunknetz 5G. Aber die Finnen könnten die größten Wachstumsjahre bei 5G RAN (Radio Access Networks) bereits verpasst haben und müssten sich ständig mit den stärkeren Konkurrenten Ericsson und Huawei sowie aufstrebenden kleineren Firmen messen.ASML habe mit seinen EUV-Lithographieanlagen, die an große Chip-Auftragsfertiger verkauft würden, dieses Problem nicht. Denn die Niederländer seien nicht nur Technologieführer, sondern auch Quasimonopolist und damit unangefochtener Marktführer. Ohne neue ASML-Anlagen, kein technologischer Fortschritt bei Halbleitern. Es sei diese einfache Bedingung, die die Aktie der Niederländer zwar teuer mache, aber auch in Zukunft hervorragende Geschäfte ermögliche. Bis 2025 würden von Experten auf dem Markt für EUV-Anlagen ordentliche Wachstumsraten erwartet. ASML bleibe damit auch auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf.Die ASML-Aktie sei ein klarer Top-Pick im europäischen Technologiesektor. "Der Aktionär" sehe aber auch aussichtsreiche Chancen bei anderen Halbleiter-Konzernen aus Europa wie Infineon, STMicroelectronics oder PVA TePla, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2021)Börsenplätze ASML-Aktie: