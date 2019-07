Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (18.07.2019/ac/a/a)



ASML-Aktienanalyse von Analystin Tammy Qiu von der Privatbank Berenberg:Tammy Qiu, Analystin der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) und erhöht das Kursziel von 200 auf 240 Euro.Dass im zweiten Quartal zehn Bestellungen für EUV-Lithografiesysteme eingegangen seien, bestätige die hohe Nachfrage nach dieser Technologie, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts der besseren Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung habe Qiu nun ein höheres Kursziel für die ASML-Aktie angesetzt. Sie habe auch ihre EPS-Schätzungen überarbeitet.Tammy Qiu, Analystin der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die ASML-Aktie bestätigt und das Kursziel von 200 auf 240 Euro angehoben.