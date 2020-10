Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (14.10.2020/ac/a/a)



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen von ASML hätten die Schätzungen der Analysten beim Gewinn um rund 100 Mio. Euro übertroffen. Die ASML-Aktie habe gestern deutlich im Plus geschlossen, nahe am Allzeithoch. Der Trend sei intakt. Die Chipindustrie habe sich sehr gut erholt - sie profitiere von der Konjunkturerholung. Thomas Bergmann bleibt für die ASML-Aktie positiv, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.10.2020)