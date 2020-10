Angesichts der günstigen langfristigen Wachstumsaussichten in der Region hätten die Aktienmärkte in den ASEAN-Ländern in den letzten zehn Jahren erheblich expandiert - getrieben nicht nur von internationalen institutionellen Anlegern, sondern auch von einer sich entwickelnden inländischen Investorenbasis mit steigendem Wohlstand und wachsenden institutionellen Vermögen. Und obwohl diese Märkte in den kommenden Monaten sehr wohl vor Herausforderungen stehen könnten, würden die Experten glauben, dass die überzeugende Kombination aus unterstützender Demographie und günstigen säkularen Trends ein starkes Argument für mittel- bis langfristige Investitionen in die Aktienmärkte der Region darstelle.



Heute habe die ASEAN nach China und Indien die drittgrößte Gesamtbevölkerung der Welt. Das BIP der Region betrage derzeit rund 3,1 Billionen US-Dollar und sei damit nur geringfügig kleiner als das Deutschlands und Japans.



Ein Großteil des Wachstums werde wahrscheinlich auch weiterhin von der wachsenden Mittelschicht der Region getragen. Angeführt von Malaysia, Thailand, Indonesien und den Philippinen, werde erwartet, dass das nationale Vermögen in den nächsten zehn Jahren erheblich zunehmen und zu einem bemerkenswerten Anstieg der inländischen Aktienumsätze beitragen werde - von rund 300 Milliarden Dollar im Jahr 2018 auf etwa 700 Milliarden Dollar im Jahr 2028. Dadurch würden die Experten nicht nur eine anhaltend starke Inlandsnachfrage, sondern auch eine Zunahme der ausländischen Investitionen erwarten.



Was spezifische Bereiche betreffe, so biete die positive demographische Zusammensetzung der Region eine unterstützende Basis für den allgemeinen Konsumtrend. Da sich zudem auch hier die Digitalisierung auf dem Vormarsch befinde und die Internet-Konnektivität zusehends verbessere, würden die Experten ein explosionsartiges Wachstum des E-Commerce, ähnlich wie in China erwarten. Und schließlich sei die Infrastruktur ein Bereich, in dem die Experten längerfristig Chancen erwarten würden.



Nach Ansicht der Experten würden ASEAN-Aktien davon profitieren, wenn Unternehmen weiterhin Produktionskapazitäten in die Region verlagern würden, um ihre Lieferketten zu diversifizieren. Dabei würden sie Unternehmen mit anpassungsfähigen Geschäftsmodellen, solidem Management, starken Bilanzen und widerstandsfähigen Kapitalstrukturen bevorzugen. (Ausgabe September 2020) (05.10.2020/ac/a/m)





