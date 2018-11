Tradegate-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

1,185 EUR +11,27% (26.11.2018, 12:51)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

1,3205 CHF +9,13% (26.11.2018, 14:37)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (26.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) "under review".Zugrunde liegendes Umsatzwachstum über den Erwartungen: ARYZTA habe ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 0,3% gemeldet, wovon -0,6% Volumenwachstum und 0,9% Preis-Mix seien. Unter der Annahme, dass die Volumenverluste aus dem Bereich Insourcing EUR 19 Mio. betragen würden, ergebe sich ein Wachstum von 2,4%, wovon 1,5% Volumenwachstum und 0,9% Preis-Mix seien. Veräußerungen hätten negative Auswirkungen von -5,3% gehabt, was den Erwartungen entspreche (hauptsächlich Cloverhill und LR).Starkes zugrunde liegendes Wachstum in der EU: Unter der Annahme, dass die Verluste aus dem Bereich Insourcing EUR 19 Mio. betragen würden, ergebe sich ein zugrunde liegendes Wachstum von 6,4%, wovon 4,3% Volumenwachstum und 2,1% Preis-Mix seien. Inkl. Insourcing ergebe sich ein stagnierendes bis negatives Volumen von -0,1%, was trotz des ähnlichen Preis-Mix einer sequenziellen Abschwächung ggü. dem Q4 18 entspreche (schwieriges Umfeld in Großbritannien).Negatives Volumenwachstum in NA: Nach dem positiven Q4 18 (1,2%) erfolge ein negatives Volumenwachstum von -2,1% wegen des höheren Preismix (ähnliche Auswirkungen bei Flowers Foods in Q3 18 mit starkem Preis-Mix, der sich erheblich auf das Volumenwachstum auswirke).Ausblick auf GJ19 bestätigt: Org. EBITDA-Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, was einem EBITDA von EUR 310 Mio. bis EUR 325 Mio. (ggü. VontE EUR 315 Mio.) entspreche. Dies trotz der "jüngsten Mehlpreissteigerungen" neben "anhaltend hohen Butterpreisen".Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, überprüft das "reduce"-Rating und das Kursziel von CHF 1,27 für die ARYZTA-Aktie. (Analyse vom 26.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: