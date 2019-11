LT Lang & Schwarz-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

0,965 EUR -1,73% (25.11.2019, 11:49)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

1,0675 CHF -25,66% (25.11.2019, 11:33)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (25.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) weiterhin zu verkaufen.Rationalisierung der Underperformer: Die sequenzielle Wachstumsbeschleunigung in den kommenden Quartalen werde etwas dauern. Sowohl Europa als auch Nordamerika dürften im 2H20 wieder Wachstum erzielen. ARYZTA rücke von Geschäften mit geringer Profitabilität ab, was gut für die Erträge sei. Die Veräußerungen in Europa hätten unerwartet starke Auswirkungen, weshalb Bertschy seine Umsatzannahmen senke.Rückenwind für Profitabilität: Laut Geschäftsleitung sei die Prognosesicherheit "sehr, sehr gut", was die Logistikkosten in Nordamerika und die Rohstoffkosten anbelange. Die Geschäftsleitung sei bezüglich der zugrundeliegenden Verbesserung der Profitabilität optimistisch gewesen. Zudem verlaufe das Projekt Renew nach Plan und bringe Kosteneinsparungen von EUR 70 Mio. im GJ20 (Run-Rate am Jahresende). In diesem Zusammenhang sei der starke Rückgang der Butterpreise nach Erachten des Analysten einer der Gründe für die positiven Kommentare.Schätzungen revidiert: Die EBITDA-Schätzungen des Analysten würden in absoluten Zahlen weitgehend unverändert bleiben, da der Umsatz nun niedriger sei, die relative Profitabilität jedoch etwas höher.Nach Erachten des Analysten würden die 1H20-Ergebnisse den nächsten Meilenstein für ARYZTA darstellen, da die Umsatzentwicklung im 1Q nicht so relevant sei. Bis dahin dürfte die Prognosesicherheit gering bleiben. Es werde ein langer und holpriger Weg sein, und in Anbetracht der hohen Verschuldung konzentriere sich der Analyst weiterhin auf den Cashflow des Unternehmens. Die Aktie werde mit einem anspruchsvollen EV/FCF von 30 für 2020E gehandelt. Das sei ein deutlicher Aufschlag gegenüber Nestlé, und die Volatilität werde hoch bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: