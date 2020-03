Börsenplätze ARYZTA-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

0,65 EUR +1,56% (10.03.2020, 12:36)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

0,6968 CHF +6,51% (10.03.2020, 12:20)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (10.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) weiterhin zu verkaufen.Negatives zugrunde liegendes Umsatzwachstum: Rückgang um 2,5%, was nach -2,5% im 1Q einen Rückgang um 2,6% im 2Q impliziere. Hauptgrund sei das nachlassende Umsatzwachstum in Europa (-3,0% im 2Q nach -0,9% im 1Q), das durch Insourcing beeinträchtigt werde - das Ergebnis liege eindeutig unter den Erwartungen. Nordamerika sei um 5,3% gesunken, mit anhaltend deutlichem Volumenrückgang von 6,0% im 2Q.Die Profitabilität in Nordamerika habe deutlich unter den Erwartungen gelegen: Das zugrundeliegende EBITDA sei um 22,8% gesunken, was einem Rückgang um 150 Bp entspreche. Anhaltend schwieriger Markt. Zudem würden sich Startup- und Logistikkosten nach Bäckereischließungen und die Verlagerung von Produktionslinien negativ auswirken.Einmalkosten von CHF 902 Mio.: u.a. Nettoverlust von EUR 164 Mio. auf Veräußerung, Goodwill-Abschreibung von EUR 437 Mio., Verlust auf Picard von EUR 297 Mio.Anhaltender Abfluss des Nettoumlaufvermögens (EUR 33 Mio.), Investitionen von EUR 35 Mio. auf EUR 55 Mio. gestiegen. FCF habe sich auf insgesamt EUR 56 Mio. Nettoverschuldung per 31. Januar belaufen: EUR 867 Mio. Zudem habe ARYZTA Hybridmittel von EUR 906 Mio. aufgenommen, davon zurückgestellte Dividenden von EUR 106 Mio.Ein weiteres sehr schwieriges Halbjahr für ARYZTA mit anhaltendem Negativwachstum, starkem Rückgang der Rentabilität und bedeutenden Einmaleffekten. Bertschy habe weiterhin Bedenken, ob das Unternehmen die richtigen Werkzeuge anwende, um seine wahre Performance zu messen (Management Information System). Am 22.11. habe der CEO erklärt, die Prognosesicherheit sei im Hinblick auf die Kosten in Nordamerika "sehr, sehr hoch". Heute habe sich jedoch die Einschätzung des Analysten bestätigt, dass eine Marge von über 10% in Nordamerika nahezu unmöglich sei.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "reduce"-Rating für die ARYZTA-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 0,75. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link