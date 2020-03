LT Lang & Schwarz-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (24.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) nach einer Gewinnwarnung weiterhin zu verkaufen.Signifikante Geschäftsverschlechterung seit 15. März - Gewinnwarnung: ARYZTA rechne mit erheblichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung im GJ20. Das Unternehmen könne momentan jedoch weder die Dauer noch das Ausmaß dieser Auswirkungen quantifizieren. Einzelheiten zum aktuellen Produktionsniveau in seinen Werken seien nicht bekannt gegeben worden. Das Unternehmen prüfe derzeit die Sachlage, um die verfügbaren Kapazitäten an die sich ändernde Nachfrage in den verschiedenen Kanälen anzupassen.QSR und FS stark betroffen: Umsatzverteilung bei ARYZTA zum 31. Januar: 30% Quick Service Restaurant; 11% Large Retail; 33% Convenience and Independent Retail; 26% Other Foodservices. Angesichts der Coronavirus-Situation habe sich die Umsatzverteilung äußert ungünstig entwickelt, da sich ein Großteil mit dem Außer-Haus-Konsum in Verbindung stehe. Positiv sei das leichte Plus bei Large Retail, was aber das kleinste Segment sei.Maßnahmenplan: ARYZTA ergreife alle Maßnahmen, um die Liquidität zu maximieren (FCF von EUR 56 Mio. im 1H), die Kosten zu senken und eine starke Liquiditätsposition zu wahren (EUR 360 Mio., keine fälligen Schulden vor März 2021, Covenant-Spielraum von mehr als 1.5x, künftige Investitionen ausgesetzt).ARYZTA werde vom Coronavirus erheblich belastet, denn das Unternehmen sei stark am außer-Haus-Markt engagiert. In seinem letzten Coronavirus-Bericht vom 18.03.2020 habe Bertschy ARYZTA in die höchste Risikokategorie (5) eingestuft, denn das Unternehmen weise einen hohen Fremdkapitalanteil auf (Nettoschulden von EUR 733 Mio. und Hybridanleihen von EUR 906 Mio., darunter EUR 106 Mio. an zurückgestellten Dividenden, mit steigender Tendenz). Dies sollte in Verbindung mit dem FCF vom 1H20 von EUR 56 Mio. gesehen werden, der von der aktuellen Situation vermutlich stark in Mitleidenschaft gezogen werde.