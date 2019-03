Börse Stuttgart-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (13.03.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) weiterhin zu verkaufen.Fragile Erholung: Das Wachstum habe im 1H ebenso wie die ausgewiesene EBITDA-Marge (-10 Bp) stagniert - wobei ohne Cloverhil die zugrunde liegende Marge um -40 Bp zurückgegangen wäre. Das Umfeld bleibe angespannt, sowohl in Europa wie in NA.Liquidität im Fokus: Der FCF sei im 1H19 wegen NUV-Abfluss eher schwach ausgefallen und dürfte sich angesichts steigender Investitionen (EUR 115 Mio. im 2H nach EUR 35 Mio. im 1H) auch im 2H kaum erholen.Hohe Verschuldung: Die Schulden von EUR 811 Mio. (Ende Jan.) bzw. EUR 1.645 Mio. inkl. Hybridanleihen würden ein Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA von über 5 bedeuten. Vor diesem Hintergrund dürfte ARYZTA die Hybridanleihe von EUR 250 Mio. am 28. März kaum kündigen, wodurch die jährlichen Finanzierungskosten um weitere EUR 6 Mio. ansteigen würden. Um die Verschuldung mittelfristig wieder auf Normalniveau zu bringen, müsse ARYZTA folgende Maßnahmen ergreifen: 1) den FCF markant erhöhen - was angesichts der laufenden Investitionen schwierig werde; 2) seine Anteile an Picard oder anderen Geschäftsbereichen schnellstmöglich abstoßen - wobei die so erzielbaren Erlöse nur schwer abzuschätzen seien; 3) eine weitere Kapitalerhöhung vornehmen.Das 1H19 scheine gemäß GuV-Zahlen erwartungsgemäß ausgefallen zu sein. Die Anleger sollten sich jedoch auf die Cash-Generierung von ARYZTA konzentrieren, die weiterhin schwach sei. Das Unternehmen sei in einem schwierigen, wettbewerbsintensiven Umfeld tätig, insbesondere in den USA (erhebliche Kosteninflation). Der Analyst aktualisiere sein Finanzmodell mit vorsichtigeren Annahmen bezüglich Rentabilität. Momentan werde ARYZTA zu einem EV/EBITDA 19E von 9,3 und einem EV/FCF 20E von 34 gehandelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: