Tradegate-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

10,83 EUR +31,62% (01.10.2018, 11:14)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

CHF 12,46 +33,40% (01.10.2018, 11:08)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (01.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, überprüft sein Rating und Kursziel für die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).GJ18 weitgehend wie erwartet: Umsatz (organisches Wachstum hinter Erwartungen) und EBITDA (Marge von 8,5% ggü. 9,0% in H1, GJ18 8,8% - ein Rückgang von 230 Bp.). Interessanterweise hätten Rohstoffe für 43,7% des gegangen (-130 Bp. in % des Umsatzes). Die Lager- und Vertriebskosten seien um 3,7% gesunken. Es seien erneut erhebliche Einmalkosten in Höhe von EUR 433 Mio. (bzw. EUR 232 Mio. im 2H) angefallen, davon EUR 70 Mio. in bar.Der Cashflow habe bei EUR 19 Mio. gelegen: Die Dividenden von Picard in Höhe von EUR 91 Mio. seien nicht berücksichtigt worden (GJ17 EUR 196 Mio.). Der Analyst stelle erstmals seit vier Jahren eine negative Entwicklung des Nettoumlaufvermögens fest (Verbindlichkeiten). Das Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA liege bei 3,83 bzw. 5,0 ohne Dividenden von Picard.Neue Finanzierung: Anstieg des Fremdfinanzierungsgrads von 4,0 auf 5,75 per 31.01.2019 und von 3,5 auf 5,25 per 31.07.2019 mit einer Margenerhöhung auf 3,5% bis 31.12.2018 und auf 4,0% ab 01.01.2019. Fälligkeiten von EUR 120 Mio., Schuldschein in Höhe von EUR 206 Mio. im Dezember 2019. EUR 41 Mio. latente Hybrid-Dividenden stünden zur Zahlung an. Am 19.11. Durchführung einer Kapitalerhöhung um EUR 800 Mio. erwartet.Das Geschäftsjahr 2018 entspreche weitgehend den Erwartungen. Der Analyst verweise aber angesichts der Tatsache, dass Aryzta ab GJ 2019 die Investitionsausgaben steigern wolle (Prognose: 3,5% bis 4,5% des Umsatzes), auf das negative Umlaufvermögen und den schwachen Cashflow. Die Prognose einer EBITDA-Steigerung sowie die mittelfristigen Prognosen für GJ 2019 würden angemessen erscheinen. Es gebe aber noch zahlreiche Unsicherheiten bzgl. des Kostensenkungsplans (EUR 150 Mio. Kosten, davon zwei Drittel Cash).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: