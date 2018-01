Tradegate-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

26,30 EUR -18,63% (25.01.2018, 14:30)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

CHF 30,80 -18,41% (25.01.2018, 14:16)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) betreibt weltweit 57 Produktionsstätten und ist der führende Hersteller für Tiefkühl-Backwaren in Europa. ARYZTA bietet eine große Produktpalette, die vom Frühstücksbrötchen bis zu Berlinern und Cookies reicht. Insgesamt beschäftigt ARYZTA in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Neuseeland derzeit rund 19.000 Mitarbeiter. Der Umsatz belief sich 2015 auf über 3,88 Mrd. Euro. (25.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).Eine weitere Gewinnwarnung für ARYZTA: Das EBITDA werde um 15% (bereinigt) bzw. 20% (auf ausgewiesener Basis) niedriger ausfallen. Selbst wenn man Cloverhill ausklammere, habe das Unternehmen in den letzten Monaten eine negative Entwicklung gehabt (zweistellige Kosteninflation im Vertrieb, Arbeitskosteninflation über Erwartungen, Kostensenkungsmassnahmen unter Erwartungen). In Europa würden der Verlust des Coop-Vertrags und der Brexit die Rentabilität belasten. Q1/2018 habe ein negatives organisches Wachstum von -2,6% (Volumen -3,6%) gebracht.ARYZTA erwarte in H2/2018 Barmittelzuflüsse in Höhe von EUR 450 Mio. aus Veräußerungen im Rahmen des EUR 1 Mrd. schweren Schuldenabbauprogramms (über vier Jahre): La Rousse (bereits für EUR 30 Mio. verkauft), Cloverhill (erwartet) und JV-Investitionen (erwartet - Picard und Signature Flatbread). Dies führe zu Barmittelzuflüssen von EUR 450 Mio. aus dem Betrieb über vier Jahre, was nicht gerade beeindruckend sei. Die Nettoverschuldung (EUR 1,7 Mrd.) gebe weiter Anlass zur Sorge.Das überrasche kaum, denn der Analyst habe auch nicht verstanden, wie ARYZTA unter den derzeitigen Rahmenbedingungen (Butterpreis, Arbeitskosteninflation, geringe Auslastung) ein EBITDA wie in GJ 2017 erreichen sollte. Positiv seien die Verkaufstransaktion in H2 und ein massiver Barmittelzufluss, allerdings werfe dies auch Fragen hinsichtlich der künftigen Cash-Generierung des Unternehmens auf.Börsenplätze ARYZTA-Aktie: