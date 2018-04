Börsenplätze ARYZTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

18,28 EUR -2,74% (26.04.2018, 08:32)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

CHF 21,87 +0,46% (26.04.2018, 11:15)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) betreibt weltweit 57 Produktionsstätten und ist der führende Hersteller für Tiefkühl-Backwaren in Europa. ARYZTA bietet eine große Produktpalette, die vom Frühstücksbrötchen bis zu Berlinern und Cookies reicht. Insgesamt beschäftigt ARYZTA in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Neuseeland derzeit rund 19.000 Mitarbeiter. Der Umsatz belief sich 2015 auf über 3,88 Mrd. Euro. (26.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).Aufgrund der Pensionierung einer hohen Zahl von Fahrern und der Einführung des elektronischen Protokollierungssystem im letzten Dezember seien die Vertriebskosten in den USA auf ein neues Rekordniveau geklettert. So lägen die Spot-Rates für den Lastwagentransport derzeit fast 30% höher als im letzten Jahr.Aktuell gebe es drei Hauptprobleme: 1) die hohen Dieselpreise in Verbindung mit dem Fahrermangel (60.000 Fahrer zu wenig); 2) die seit dem letzten Bericht anhaltende Kosteninflation; und 3) der Lohnanstieg in den USA und anderswo. ARYZTA selbst habe die steigenden Löhne in den USA bereits moniert. Der Analyst sehe einen solchen Anstieg aber auch in Osteuropa (Umsatzanteil: unter 10%). So seien die Löhne in Ungarn in Q1 erneut zweistellig gestiegen, nachdem bereits in GJ 2017 ein ähnlicher Anstieg zu verzeichnen gewesen sei. Der allgemeine Lohnanstieg habe damit in Q1 ggü. dem GJ17 (+5,7%) deutlich zugenommen.Gestern sei der erste Kündigungstermin für die Hybridanleihe über CHF 400 Mio. gewesen. Wie bereits angekündigt, habe ARYZTA die Anleihe nicht gekündigt.Der Analyst verstehe nun besser, warum die Unternehmensleitung im vergangenen März nicht den Ausblick eines EBITDA-Rückgangs um 20% in GJ 2018 habe bestätigen wollen. Zahlreiche F&B-Unternehmen stünden aufgrund der Inflation der Lohn- und Vertriebskosten in den USA erheblich unter Druck. Der Analyst sei nach wie vor der Ansicht, dass die Veräußerung kerngeschäftsfremder Vermögenswerte (der Verkauf des Picard-Anteils stehe unmittelbar bevor) die strukturellen Gegenwinde etwas überdecke. Der Weg hin zum Turnaround werde lang und steinig sein.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "reduce"-Rating für die ARYZTA-Aktie fest. Das Kursziel sei von CHF 20,00 auf CHF 18,50 gesenkt worden. (Analyse vom 26.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link