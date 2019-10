Jochen Kauper von "Der Aktionär" geht davon aus, dass ANTA Sports weiter kontinuierlich wachsen wird, weitere Zukäufe sind nicht ausgeschlossen. Nächstes Kursziel laute 9,50 Euro. (Analyse vom 14.10.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ANTA Sports Products-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs ANTA Sports Products-Aktie:

8,132 EUR +0,64% (14.10.2019, 08:38)



Tradegate-Aktienkurs ANTA Sports Products-Aktie:

8,10 EUR -3,57% (14.10.2019, 09:15)



ISIN ANTA Sports Products-Aktie:

KYG040111059



WKN ANTA Sports Products-Aktie:

A0MVDZ



Ticker-Symbol ANTA Sports Products-Aktie:

AS7



Kurzprofil ANTA Sports Products:



ANTA Sports Products Ltd. (ISIN: KYG040111059, WKN: A0MVDZ, Ticker-Symbol: AS7) ist ein führendes Sportbekleidungsunternehmen aus China. (14.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ANTA Sports Products-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ANTA Sports Products Ltd. (ISIN: KYG040111059, WKN: A0MVDZ, Ticker-Symbol: AS7) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.3.500 Leichtathleten aus mehr als 200 Ländern hätten vor knapp einer Woche bei der Weltmeisterschaft in Doha um die Medaillen gekämpft. Die Resonanz in Katars Hauptstadt selbst habe sich zwar in Grenzen gehalten, jedoch hätten an den Bildschirmen zu Hause über eine Milliarde Zuschauer mitgefiebert. Eine schöne Bühne für die Sportartikelkonzerne! Welche Aktie habe die Nase vorne?Nike sei schon vor der WM gut aus dem Block gekommen. Mit den letzten Quartalszahlen habe der US-Sportartikelkonzern die Erwartungen deutlich übertroffen. Eine hohe Nachfrage - insbesondere aus China - habe die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar klettern lassen. Der Nettogewinn habe bei 1,4 Milliarden Dollar gelegen, plus 25 Prozent.Während einige US-Konzerne wie Abercrombie & Fitch bereits ihren Ausblick auf das Gesamtjahr wegen der Aussicht auf höhere Importzölle nach unten angepasst hätten, habe Nike genau das Gegenteil getan und die Ziele für die Bruttomarge sogar nach oben revidiert. Neben Nike sei und bleibe adidas im Sportartikelsektor einer der Favoriten. Die adidas-Story sei noch nicht ausgereizt."Der Aktionär" gehe davon aus, dass adidas auch in Zukunft von seiner Markenstärke und einer anhaltenden Dynamik bei Sportbekleidung profitieren werde. Der vorsichtige Ausblick von Vorstand Kasper Rohrsted auf das dritte Quartal könne zwar als konservativ angesehen werden. Dennoch sei adidas auf dem besten Weg, im Gesamtjahr das obere Ende der Zielspanne bei Umsatz und Gewinn zu erreichen.Ein Grund für die starke Wertentwicklung: Vor wenigen Monaten habe ANTA mit dem Kauf der finnischen Amer Group für Furore gesorgt. 4,6 Milliarden Euro habe ANTA dafür auf den Tisch gelegt. Damit seien hippe und wachstumsstarke Marken wie Peak Performance, Wilson, Atomic, Salomon und Arc'teryx in das Angebotsportfolio von ANTA Sports gewandert. Schöner Nebeneffekt: ANTA sei durch die Übernahme der Amer Group zu einem der größten Skihersteller der Welt aufgestiegen.Ganz nebenbei sei ANTA im größten Sportartikelmarkt der Welt in einer guten Ausgangsposition. In China würden 1,4 Milliarden Menschen leben. Zum Vergleich: In den USA würden 327 Millionen leben, in Deutschland 83 Millionen.