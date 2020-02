PUMA möchte in den USA langfristig den Abstand zum Platzhirsch verringern. Bereits jetzt könne das Unternehmen mit hohen Wachstumsraten punkten.



Konservative Anleger könnten sich adidas und Nike ins Depot legen. Wer es spekulativer mag, kann bei PUMA und ANTA Sports zugreifen, so Pierre Kiren. Alle Aktien seien laufende "Aktionär"-Empfehlungen. (Analyse vom 24.02.2020)



Kurzprofil ANTA Sports Products:



ANTA Sports Products Ltd. (ISIN: KYG040111059, WKN: A0MVDZ, Ticker-Symbol: AS7) ist ein führendes Sportbekleidungsunternehmen aus China. (24.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ANTA Sports Products-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ANTA Sports Products Ltd. (ISIN: KYG040111059, WKN: A0MVDZ, Ticker-Symbol: AS7) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktien von Sportartikelherstellern wie adidas, Nike und PUMA würden an der Börse als Erfolgsgaranten gelten. Die stetig wachsende Nachfrage nach Shirts, Shorts und Sneakern garantiere starke Renditen. Ein relativ neuer Player aus China und ein deutscher Wert aus der zweiten Reihe seien den Weltmarken in den vergangenen zwölf Monaten aber davongelaufen.ANTA Sports habe sich als echte Alternative gegenüber den Premium-Herstellern etablieren können. Das zeige die Outperformance im Peergroup-Vergleich (Stand: 21.02.2020).Der Kurs von ANTA Sports habe rund 74 Prozent zugelegt. Im gleichen Zeitraum habe nur PUMA eine ähnlich starke Performance mit 72 Prozent erzielt. adidas habe immerhin solide 41 Prozent zugelegt. Die Nike-Aktie habe "nur" 22 Prozent an Wert dazu gewinnen können. Das sei immer noch mehr als der Dow Jones, der im selben Zeitraum 16 Prozent zugelegt habe.Auch fundamental habe ANTA die Nase vorn, könne hohe Wachstumsraten bei Umsatz, EPS (Gewinn je Aktie) und EBITDA-Marge aufweisen. Zum Markenportfolio würden unter anderem ANTA und FILA zählen. Im Dezember sei zudem bekannt geworden, dass ANTA den finnischen Sportausrüster Amer Sports für 4,6 Milliarden Dollar übernehme. Damit werde das Portfolio der Chinesen beispielsweise mit dem Tennis- und Baseballausrüster Wilson ergänzt.Aktuell drücke die Angst um die Verbreitung des Coronavirus die Stimmung an den Märkten. Grund zur Panik sehe "Der Aktionär" wegen des Ausbruchs nicht.adidas und Nike seien absolute Traditionsunternehmen und könnten auf viele Jahrzehnte mit steigenden Erlösen und Gewinnen zurückblicken. Daher sei es in Ordnung, wenn die Erlöse zuletzt nicht mehr so stark gestiegen seien wie bei der aufstrebenden Konkurrenz.ANTA Sports sei in China, dem größten Sportartikelmarkt der Welt, in einer guten Ausgangsposition und expandiere international. Die Wachstumsraten würden überzeugen und das KGV von 37 rechtfertigen.