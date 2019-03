ISIN ANDRITZ-Aktie:

Die ANDRITZ-GRUPPE (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die Metall verarbeitende Industrie und Stahlindustrie sowie die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung.



Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere Technologien an, unter anderem für Automatisierung, die Produktion von Tierfutter- und Biomassepellets, Pumpen, Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen, Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energieerzeugung, Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten (MDF), thermische Schlammverwertung sowie Biomasse-Torrefizierungsanlagen. Der Hauptsitz des börsennotierten internationalen Technologiekonzerns, der rund 23.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. ANDRITZ verfügt über mehr als 220 Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt. (14.03.2019/ac/a/a)



GrazSchwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ: Anlagenbauer enttäuscht bei Gewinn, blickt aber optimistisch auf 2019 - AktienanalyseBeim österreichischen Anlagenbauer ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) sank der operative Gewinn (EBITA) 2018 um 11,2% auf 394,3 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Ergebnis sei von Rückstellungen für geplante Restrukturierungskosten in den Geschäftsbereichen Hydro und Metals Forming belastet worden, habe der Konzern erklärt. Der Konzerngewinn sei sogar um 15,6% auf 222 Mio. Euro geschrumpft. Dennoch wolle ANDRITZ seinen Aktionären eine stabile Dividende von 1,55 Euro je Aktie auszahlen. Besser als beim Gewinn sehe es beim Umsatz aus: Er sei um 2,4% auf sechs Mrd. Euro geklettert. Die Nachfrage sei in allen Geschäftsbereichen gestiegen, so ANDRITZ. Der Auftragseingang habe daher mit einem Plus von 19,1% auf 6,6 Mrd. Euro einen Rekordwert erreicht. Der Auftragsstand belaufe sich sogar auf 7,1 Mrd. Euro - deutlich mehr als im Vorjahr, als sich die Orders auf 6,4 Mrd. Euro summiert hätten.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen zwar eine weitgehend unveränderte Projekt- und Investitionstätigkeit in seinen vier Geschäftsbereichen. Bedingt durch den hohen Auftragsstand werde für 2019 aber ein deutlicher Umsatzanstieg sowie eine Erhöhung der Rentabilität erwartet. Die Analysten der Baader Bank hätten die vorgelegten Zahlen als solide und im Rahmen der Erwartungen eingestuft. Der Auftragseingang im vierten Quartal sei als sehr stark bewertet worden, zudem sei der Ausblick auf das Jahr 2019 zuversichtlich. Daher hätten die Experten ihre Kaufempfehlung und das Kursziel 55 Euro bestätigt. Diese Marke liege gut 36% über der aktuellen Notiz. (Ausgabe 10/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:40,80 EUR +0,74% (14.03.2019, 11:21)Wiener Börse-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:40,70 EUR +0,94% (14.03.2019, 11:59)