ISIN ANDRITZ-Aktie:

AT0000730007



WKN ANDRITZ-Aktie:

632305



Ticker-Symbol ANDRITZ-Aktie:

AZ2



Wien Ticker-Symbol ANDRITZ-Aktie:

ANDR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ANDRITZ-Aktie:

ADRZF



Kurzprofil ANDRITZ-GRUPPE:



Die ANDRITZ-GRUPPE (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die Metall verarbeitende Industrie und Stahlindustrie sowie die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung.



Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere Technologien an, unter anderem für Automatisierung, die Produktion von Tierfutter- und Biomassepellets, Pumpen, Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen, Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energieerzeugung, Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten (MDF), thermische Schlammverwertung sowie Biomasse-Torrefizierungsanlagen. Der Hauptsitz des börsennotierten internationalen Technologiekonzerns, der rund 23.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. ANDRITZ verfügt über mehr als 220 Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt. (12.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktie: Börsianer sehen den Anlagenbauer wieder positiver - AktienanalyseDer steirische Technologiekonzern ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) ist verhalten ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien im ersten Quartal um 6,9 Prozent auf 1,29 Mrd. Euro gesunken. Die größten Einbußen habe die Sparte Metals verzeichnet. Hier seien die Einnahmen um 12,6 Prozent auf 347,5 Mio. Euro zurückgegangen. Im Bereich Pulp & Paper habe der Umsatz mit 458,9 Mio. Euro ebenfalls deutlich unter dem Vorjahreswert von 508,7 Mio. Euro gelegen. Der Umsatzrückgang habe sich auch auf das Ergebnis ausgewirkt: Operativ (EBITA) sei es um 26,4 Prozent auf 71,7 Mio. Euro gesunken. Damit einhergehend habe sich die EBITA-Marge von 7,0 auf 5,6 Prozent verringert. Trotz der mäßigen Entwicklung erwarte ANDRITZ für das Gesamtjahr weiterhin eine solide Geschäftsentwicklung. Denn der im Berichtsquartal geringere Umsatz und der damit verbundene Ergebnisrückstand sollten in den kommenden Monaten aufgrund des seit dem zweiten Quartal 2017 steigenden Auftragseingangs aufgeholt werden.Positiv hätten Börsianer die Nachricht vom jüngsten Zukauf quittiert. Der Anlagenbauer übernehme für 833 Mio. Dollar inklusive Schulden das US-Unternehmen Xerium Technologies. Damit bauen die Österreicher ihr Engagement in der Papierindustrie aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:45,38 EUR +0,46% (12.07.2018, 09:04)Wiener Börse-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:45,12 EUR -0,09% (12.07.2018, 11:30)