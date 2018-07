XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

12,97 EUR +1,09% (05.07.2018, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

12,96 EUR +0,70% (05.07.2018, 15:49)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

USD 15,17 +1,13% (05.07.2018, 15:41)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Das Unternehmen habe mit seinen Grafikchips im letzten Jahr einiges richtig gemacht - mit dem großen Konkurrenten Nvidia könne es aber nicht mithalten. Grund dafür dürfte die Playstation sein.Die AMD-Grafikchips hätten sich vor allem in den letzten drei Quartalen hervorragend verkauft. Grund sei aber nicht die technische Überlegenheit des Produktes gewesen, sondern schlichtweg die überwältigende Nachfrage durch das Krypto-Mining. Die neue GPU-Generation namens Vega habe weder in Sachen Leistung noch Energieeffizienz mit den Pascal-Chips von Nvida mithalten können.Mit der Entwicklung von Navi habe AMD die wichtigen Hardware-Verträge für die Playstation 5 im Blick. Eine erfolgreiche Playstation sei in der Lage, bis zu 18 Millionen Exemplare pro Jahr über einen Konsolenzyklus von fünf Jahren abzusetzen. Die zusätzlichen Verkäufe sollten die Umsätze 2018 wahrscheinlich schwächelnden Semi-Custom-Segment ab 2019 wieder antreiben.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" riet daher vor zwei Wochen" Teilgewinne mitnehmen - Aktie konsolidieren lassen" und bleibe bei dieser Ansicht. (Analyse vom 05.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: