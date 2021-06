Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (03.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.Die Zockerei mit AMC setze sich am Donnerstag fort. Die Aktie der Kinokette gewinne vorbörslich 18 Prozent auf 73,60 Dollar, nachdem der Kurs am Mittwoch um 95 Prozent zugelegt habe. "Mit der fundamentalen Entwicklung hat das schon längst nichts mehr zu tun", habe Alicia Reese, Analystin bei Webbush Securities, gesagt. "Normalerweise müsste AMC mit dem 7-, höchstens 9-fachen EBITDA für 2023 bewertet werden", so Reese im Interview mit Yahoo Finance. "Aktuell kommt das Unternehmen aber auf ein 44-faches EBITDA."Die Analystin warne vor dramatischen Konsequenzen für die Anleger, die jetzt noch auf den Schnellzug aufspringen würden: "Es kann gut passieren, dass die AMC-Aktie unter zehn Dollar fällt."Es sei das zweite Mal, dass AMC 2021 durch die Decke gehe. Die WallStreetBets-Gemeinde habe die Aktie bereits im Januar von zwei auf 20 Dollar nach oben gepeitscht. Dann sei der Kurs kollabiert und die Aktie in eine Seitwärtsrange übergegangen. Vor anderthalb Wochen habe die Zockerei dann praktisch aus heiterem Himmel wieder angefangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link